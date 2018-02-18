Разработчики Apple раскрыли главные изменения iOS 12

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Разработчики «яблочной» компании раскрыли секреты о том, какие изменения стоит ожидать пользователям от нового iOS 12. Стали известны первые изменения, которые значительно улучшат работу iPhone.

Специалисты компании из Кубертино Apple сообщили, что пользователи iPhone будут приятно удивлены обновленной системой iOS 12. В первую очередь изменения коснуться багов в системе. Если ранее в iPhone могла отказать клавиатура или не включиться камера, то в iOS 12 таких проблем быть не должно.

Также решится проблема с голосовым помощником Siri, которая не всегда верно преподносит информацию. Кроме того, изменится дизайн iOS и будут улучшены функции портретной съемке и записи в ночное время суток.