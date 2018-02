Motorola не будет выпускать смартфоны Moto C и C Plus в текущем году

Сегодня, 03:30

Одна из известных компаний Motorola намерена отказаться от выпуска в текущем году смартфонов Moto C и C Plus. Данный вывод высказали специалисты с учетом, что на 2018 год запланированы презентации Moto E5, Moto G6, Moto X5 и Moto Z3.

Помимо этого, в Сети обнародованы детали о новых моделях смартфонов компании. Например, серия телефонов Moto E соберет в себе модели Moto E5, Moto E5 Plus и Moto E5 Play и получит основные специфические функции, а Moto X5 может попасть на рынок в виде флагмана. Смартфоны Moto Z (Z3 Play и Z3 Force) появятся с футуристическими технологиями и поддержкой аксессуаров MotoMods.

Самой ожидаемой оказалась модель Moto E5. Она поступит в продажу с 5-дюймовым экраном, схожим с iPhone X.