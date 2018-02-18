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Samsung Galaxy Note 8 подешевел до критической отметки, и теперь в России его можно приобрести дешевле почти на 25 тысяч рублей. В связи со скорым выходом нового смартфона из линии Galaxy 9 и его увеличенной версии, в России начала снижаться стоимость на предыдущую версию. Теперь все желающие могут стать обладателями гаджета Samsung Galaxy S8 дешевле на 25000 рублей. Samsung Galaxy Note 8 считается одной из самых продвинутых версий в линии корейской корпорации.

Для покупки он стал доступен осенью 2017 года, а начальная его стоимость от ритейлеров, которые предоставляли официальную гарантию, начиналась от 69 900 рублей и не снижалась до сих пор. Высокая стоимость довольно сильно сузила круг потенциальных покупателей. А недавно цены на данный 64-гигабайтный гаджет резко снизили, и в некоторых местах его можно приобрести за 45 000 рублей.

Но за такую цену устройство можно купить лишь в магазинах, которые предоставляют свою гарантию, но не в официальных торговых точках.