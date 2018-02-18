Эксперты сравнили Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro

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Эксперты сравнили смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro. Их главное отличие — вовсе не цена.

Разница в цене на китайские смартфоны Xiaomi Redmi Note 5 и Redmi Note 5 Pro доходит до нескольких тысяч рублей. Эксперты проанализировали, какие преимущества есть у более дорогой версии.

Смартфоны работают на разных процессорах. У Redmi Note 5 — Snapdragon 636, у Redmi Note 5 Pro — Snapdragon 625. Redmi Note 5 Pro быстрее загружает игры, быстрее открывает приложения и даже быстрее фотографирует. Различия в камерах тоже существенны. Redmi Note 5 Pro оснащён двойной камерой на задней панели с характеристиками 12 Мпикс, F/2.2 и 5 МП, апертура F/2.0), а Redmi Note 5 одной камерой на задней панели (12 Мпикс. апертура F/2.2). Пользователи заметили, что камера на Pro иногда затемняет изображение, зато на ней можно включать и выключать режим стабилизации. В обычной версии эта функция включена по умолчанию. Зато Redmi Note 5 держит заряд на полчаса дольше Pro: 12 часов 30 минут и заряжается быстрее.

Эксперты одинаково хорошо оценили оба смартфона, считая их удобными для пользователей. Приобретение Redmi Note 5 Pro может быть хорошей инвестицией, если у покупателя есть несколько дополнительных тысяч рублей, но и юзеры Redmi Note 5 тоже являются обладателями качественного гаджета.