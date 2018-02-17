ASUS представит ZenFone 5, похожий на iPhone X

Вчера, 20:38

Разработчики компании ASUS после прошлогоднего фиаско, судя по релизам, ответственно подошли к новому сезону. Кроме заявленного ранее X00RD, компания намерена представить на стендах Барселонской MWC 2018 ZenFone 5, который, по оценке экспертов, выглядит как iPhone X.

Конечно, имеется в виду дизайн корпуса с характерным вырезом сверху экрана, от которого, кстати, дизайнеры скоро избавят iPhone X. Что касается «начинки» и функционала ZenFone 5, то здесь особых сюрпризов не предвидится, разве что в более комфортном для покупателей балансе цены и качества. Экран имеет площадь пять с половиной дюймов с модным соотношением сторон 18:9 при разрешении 2880x1440 пикселей.

Как и в революционном устройстве от Apple, именно в «козырьке» расположится фронтальная камера, динамик и сенсорные опции. В качестве операционной системы взята новинка сезона Android 8.0 Oreo в облегченном варианте. По предварительному мнению экспертов, для бюджетного смартфона на каждый рабочий день, устройство от ASUS может получить признание.