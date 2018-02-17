VistaNews.ru


В Ленобласти власти намерены в 2021 году создать технопарк для майнинга

Сегодня, 19:46

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил планы создания в Сосновом Бору технопарка для майнинга криптовалют. Это произойдет после планового закрытия Ленинградской атомной электростанции в 2021 году.

Проект находится в начальной стадии разработки и еще не дошел до этапа технических согласований. Однако уже известно, что после перепрофилирования ЛПЭС на современные реакторы ЛАЭС-2 освободятся помещения с необходимой и достаточной инфраструктурой для промышленного майнинга. При этом объем подаваемой на территорию региона электроэнергии останется прежним.

Несмотря на мировые тенденции спекулятивного краха криптовалют, Дрозденко считает, что это направление останется актуальным и через три года. Пока что неизвестно экспертное мнение по этому поводу. Губернатор мечтает вывести в области процесс майнинга из «гаражей» на промышленный уровень, что позволит производить криптовалюту в государственных рамках.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.