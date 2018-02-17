В Ленобласти власти намерены в 2021 году создать технопарк для майнинга

Сегодня, 19:46

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил планы создания в Сосновом Бору технопарка для майнинга криптовалют. Это произойдет после планового закрытия Ленинградской атомной электростанции в 2021 году.

Проект находится в начальной стадии разработки и еще не дошел до этапа технических согласований. Однако уже известно, что после перепрофилирования ЛПЭС на современные реакторы ЛАЭС-2 освободятся помещения с необходимой и достаточной инфраструктурой для промышленного майнинга. При этом объем подаваемой на территорию региона электроэнергии останется прежним.

Несмотря на мировые тенденции спекулятивного краха криптовалют, Дрозденко считает, что это направление останется актуальным и через три года. Пока что неизвестно экспертное мнение по этому поводу. Губернатор мечтает вывести в области процесс майнинга из «гаражей» на промышленный уровень, что позволит производить криптовалюту в государственных рамках.