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В Японии разработали «умный» вибратор для девушек, который будет стоить 499 долларов. Режим работы устройства будет зависеть от эмоций владелицы, как сообщает VladTime.

Разработали уникальный прибор специалисты компании Progress Technology. По их словам, секс-игрушки пользуются всё большим спросом, а развиваются они лучше на территории таких стран, как Япония, Китай и США. Основные поставки «умного» вибратора планируются именно туда.

Также создана повязка, у которой есть нейронные датчики. Она надевается на виски во время процесса самоудовлетворения. Посредством датчиков фиксируется, что испытывает девушка, и это передаётся на дилдо, чтобы добавить насыщенности сексуальным утехам. В дальнейшем в планах разработчиков создание робота, который будет лучше справляться с интимной стороной жизни, чем человек. Ранее было известно, что эксперты прогнозируют секс-индустрии больший акцент на VR и увеличение количества товаров именно для женщин.