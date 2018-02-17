В России появится красная версия Huawei Honor 7X

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Китайский бренд-производитель Huawei в скором времени начнёт на российском рынке продажи красной версии смартфона Honor 7X. Новинку можно будет купить уже 19 февраля текущего года.

Стоит отметить, что Huawei Honor 7X появился ещё осенью прошедшего года. На территории РФ его можно приобрести всего за 18 тысяч рублей.

Корпус смартфона сделан из метала. На задней крышке телефона расположился сканер отпечатка пальцев, а почти всю переднюю крышку уже традиционно занимает сам дисплей. Диагональ последнего имеет 5,93 дюйма, что достаточно немало, а разрешение – 2160 на 1080. Соотношение сторон Huawei Honor 7X составило 18:9. Основная задняя камера является двойной. Первая матрица имеет 16 мегапикселей, а вторая – два мегапикселя. Что касается «фронталки», то она делает 8-мегапиксельные фотографии.

Работает смартфон на 8-ядерном процессоре Kirin 659. Постоянной оперативной памяти в устройстве установлено 4 гигабайта, в то время как флэш-памяти – 64 гигабайта. Работает всё железо Huawei Honor 7X от аккумулятора в 3340 мАч и операционной системы Android 7.0 Nougat.