В бенчмарке Geekbench засветился смартфон Asus X00RD

Сегодня, 03:15

В бенчмарке Geekbench экспертами были замечены характеристики смартфона Asus X00RD, который, как следует из сведений тестовой таблицы, будет иметь операционную систему Android 8.1 Oreo, что уже является для Asus революционным решением. Хотя имеется в виду облегченная модификация Go Edition.

Экспертное сообщество, ведущие производители и «промышленные шпионы» с нетерпением ждут открытия ежегодного форума MWC 2018, который стартует в Барселоне 26 февраля. Именно там компания Asus намерена показать те чудеса, о которых были многочисленные намеки в конце прошлого сезона, который, кстати, оказался для китайского производителя провальным.

Линейка бренда Asus пройдет под общим названием ZenPhone 5. X00RD, прошедший проверку в бечмарке, станет именно той моделью, которая, по мнению разработчиков, идеально впишется в «прокрустово ложе» цены и качество. Предполагается, что смартфон будет стоить не более пяти тысяч рублей, тогда как технологическая начинка и функционал ответят всем современным требованиям и последним трендам.