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Смартфон Google Pixel 2 продается по цене в 530 долларов

Сегодня, 00:30

Обновленная версия смартфона Google Pixel 2 на время станет доступней для всех людей, так как цена уменьшилась до 530 долларов.

Специалисты отмечают, что покупатели, решившие купить данный девайс по сниженной цене, должны внимательно проверить устройство перед покупкой, так как в эту акцию попадают лишь те смартфоны, которые были возвращены компании из-за обнаружившегося брака. Google гаджеты проверили и избавили от нефункциональных деталей, исправляя неполадки. Обновленные Pixel 2 теперь снова оказались на прилавке, все, купившие «новые» смартфоны, получают дополнительный год гарантии от производителя.

Google Pixel 2 популярен среди покупателей из-за качественного материала корпуса, сделанного из алюминия, а также благодаря защите дисплея уровня Gorilla Glass 5.


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