В России в 2018 году заработает официальный Google Store

Вчера, 20:22

Google сообщает о расширении онлайн-магазина Google Store в мировом масштабе. Информацию об этом сообщили на саммите Digital News Initiative. В России официальный магазин начнет работу по плану в 2018 году.

В России до конца года появится новый официальный магазин от компании Google. Информацию сообщили в Амстердаме на саммите. До начала 2019 года корпорация предполагает провести открытие торговых точек в 54 регионах в 52 странах и на 25 языках.

В отечественном Google Store будут доступны к покупке: смарт-колонки Google Home, смартфоны Pixel, наушники Pixel Buds, ноутбуки Chromebook и др. Россияне позитивно оценивают новую возможность приобретения новинок от любимого производителя на родине. Точная дата презентации магазина пока покрыта мраком.