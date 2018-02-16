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В России в 2018 году заработает официальный Google Store

Вчера, 20:22

Google сообщает о расширении онлайн-магазина Google Store в мировом масштабе. Информацию об этом сообщили на саммите Digital News Initiative. В России официальный магазин начнет работу по плану в 2018 году.

 В России до конца года появится новый официальный магазин от компании Google. Информацию сообщили в Амстердаме на саммите. До начала 2019 года корпорация предполагает провести открытие торговых точек в 54 регионах в 52 странах и на 25 языках.

В отечественном Google Store будут доступны к покупке: смарт-колонки Google Home, смартфоны Pixel, наушники Pixel Buds, ноутбуки Chromebook и др. Россияне позитивно оценивают новую возможность приобретения новинок от любимого производителя на родине. Точная дата презентации магазина пока покрыта мраком.


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