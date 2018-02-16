VistaNews.ru


У Samsung Galaxy S10 будет процессор Snapdragon 855

Сегодня, 19:46

По версии подрядчика Qualcomm, у Samsung Galaxy S10 будет процессор Snapdragon 855. Это позволит смартфону работать быстрее, получив высокую производительность.

 В продаже ещё нет Samsung Galaxy S9, однако некоторые специалисты уже рассуждают о том, каким будет следующий гаджет из этой серии. Snapdragon 855 в настоящее время также ещё разрабатывается, но эксперты заявляют, что именно его добавят в очередной смартфон от южнокорейской компании.

Это миниатюрный процессор, который должен повысить производительность и эффективность для любого телефона. Также предполагается, что гаджет с ним будет дольше держать заряд батареи и быстрее грузить контент из Сети. Специалисты считают, что многие флагманы 2019 года станут работать именно на Snapdragon 855, и среди них также Samsung Galaxy S10, как сообщает VistaNews.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.