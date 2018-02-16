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По версии подрядчика Qualcomm, у Samsung Galaxy S10 будет процессор Snapdragon 855. Это позволит смартфону работать быстрее, получив высокую производительность.

В продаже ещё нет Samsung Galaxy S9, однако некоторые специалисты уже рассуждают о том, каким будет следующий гаджет из этой серии. Snapdragon 855 в настоящее время также ещё разрабатывается, но эксперты заявляют, что именно его добавят в очередной смартфон от южнокорейской компании.

Это миниатюрный процессор, который должен повысить производительность и эффективность для любого телефона. Также предполагается, что гаджет с ним будет дольше держать заряд батареи и быстрее грузить контент из Сети. Специалисты считают, что многие флагманы 2019 года станут работать именно на Snapdragon 855, и среди них также Samsung Galaxy S10, как сообщает VistaNews.