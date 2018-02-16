Кольцо «безопасности» Nimb появилось в России

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Кольцо «безопасности» Nimb может производить рассылку сигнала тревоги в ситуации риска. Генеральный директор Nimb Леонид Берещанский информирует, что продажи новинки стартуют в России. В стране планируется сбыт 10 тыс. колец, общей стоимостью 249 долларов.

Основатель Nimb Леонид Берещанский информирует поклонников «безопасного» перстня о поступлении его в продажу в России. Известно, что новинка прибыла в страну в количестве 10 тыс. единиц, общей стоимостью 249 долларов. Первые 3 тыс. колец уже ожидают своих покупателей, которые были проданы с платформы Kickstarter. В доступную продажу кольцо с интересным дизайном попадет не раньше 2019 года.

К слову, Nimb - это небольшое кольцо, которое поможет связаться с родственниками или службами безопасности в чрезвычайных ситуациях. Устройство связано с приложением на смартфоне или Bluetooth: через них отправляются данные о местоположении. Для этого необходимо зажать тревожную кнопку и держать ее в течение трех секунд до характерной вибрации.