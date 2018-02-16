VistaNews.ru


Кольцо «безопасности» Nimb появилось в России

Сегодня, 19:27

Кольцо «безопасности» Nimb может производить рассылку сигнала тревоги в ситуации риска. Генеральный директор Nimb Леонид Берещанский информирует, что продажи новинки стартуют в России. В стране планируется сбыт 10 тыс. колец, общей стоимостью 249 долларов.

Основатель Nimb Леонид Берещанский информирует поклонников «безопасного» перстня о поступлении его в продажу в России. Известно, что новинка прибыла в страну в количестве 10 тыс. единиц, общей стоимостью 249 долларов. Первые 3 тыс. колец уже ожидают своих покупателей, которые были проданы с платформы Kickstarter. В доступную продажу кольцо с интересным дизайном попадет не раньше 2019 года.

К слову, Nimb - это небольшое кольцо, которое поможет связаться с родственниками или службами безопасности в чрезвычайных ситуациях. Устройство связано с приложением на смартфоне или Bluetooth: через них отправляются данные о местоположении. Для этого необходимо зажать тревожную кнопку и держать ее в течение трех секунд до характерной вибрации.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.