Samsung в России дарит док-станцию DeX при покупке Galaxy Note 8

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Компания Samsung в России будет проводить новую акцию с 12 февраля до 11 марта 2018 года. При покупке смартфона Galaxy Note 8 клиент получит подарок док-станцию DeX.

Фирменный онлайн-магазин Samsung в России сообщает о старте новой акции. Согласно данным, каждый, кто совершит покупку гаджета Galaxy Note 8 за 69 990 рублей, получит подарок в виде DeX Station. Критики заявляют, что ценовая политика за гаджет не позволит создать ажиотаж вокруг получения призов.

Пользователи, которые уже испытали функциональность Galaxy Note 8, уверяют, что гаджет стоит своих денег и полностью отвечает требованиям современного человека. С 12 февраля и по 11 марта 2018 года подаренная док-станция DeX превратит смартфон в компьютер, с дополнительными функциями. Если покупать DeX, то она будет стоить 9 990 рублей.