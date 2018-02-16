В работе "ВКонтакте" произошёл сбой

Сегодня, 15:53

16 февраля приблизительно в 15:45 по мск перестала отвечать на запросы социальная сеть «ВКонтакте». При входе на сайт пишет уведомление, что «сервер временно недоступен».

Интернет-пользователи стали писать жалобы на работоспособность «ВКонтакте» на других платформах. В частности, говорится, что в последние дни часто происходят сбои в социальной сети. Журналисты VistaNews выяснили, что сбой при входе стал наблюдаться в 15:45 по мск.

Разработчики на данный момент не предоставили каких-либо комментариев по этому поводу. Стоит отметить, что проблема с входом наблюдается у пользователей из России, Украины, а также Беларуси.