VistaNews.ru


В работе "ВКонтакте" произошёл сбой

Сегодня, 15:53

16 февраля приблизительно в 15:45 по мск перестала отвечать на запросы социальная сеть «ВКонтакте». При входе на сайт пишет уведомление, что «сервер временно недоступен».

Интернет-пользователи стали писать жалобы на работоспособность «ВКонтакте» на других платформах. В частности, говорится, что в последние дни часто происходят сбои в социальной сети. Журналисты VistaNews выяснили, что сбой при входе стал наблюдаться в 15:45 по мск.

Разработчики на данный момент не предоставили каких-либо комментариев по этому поводу. Стоит отметить, что проблема с входом наблюдается у пользователей из России, Украины, а также Беларуси.


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