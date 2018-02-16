Xiaomi Mi Mix 2S затаился, но готовится к прыжку

Вчера, 22:30

Новый китайский смартфон Xiaomi Mi Mix 2S существует и скоро будет представлен публике. Об этом сообщил форум XDA Developers.

По данным инсайдеров, Xiaomi Mi Mix 2S будет выгодно отличаться от других гаджетов своего класса. Как отмечают неназванные источники форума, новинка имеет безрамочный экран с высоким разрешением, сканер отпечатков пальцев, 8-ядерный процессор. Смартфон оснастили 8-ю ГБ оперативной памяти, 12-ти Мп камерой и мощным аккумулятором с поддержкой функции внешней зарядки. Xiaomi Mi Mix 2S впервые продемонстрируют весной этого года, на ежегодной выставке MWC 2018.

Mobile World Congress на этот раз будет проходить в Барселоне. Кроме китайского смартфона, организаторы обещают также показать новый смартфон Samsung Galaxy S9.