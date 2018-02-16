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Искусственный интеллект поможет защитить персональные данные

Сегодня, 17:27

Американские учёные разработали программу для охраны персональных данных. В основе программы искусственный интеллект и она доступна всем желающим.

Многие сайты и приложения собирают и хранят персональные данные пользователей. Так они улучшают качество поиска и рекомендаций, но есть риск, что впоследствии они продадут собранные данные.

Как узнать, от каких сайтов и приложений исходит опасность? Большинство пользователей невнимательно читают соглашение об использовании персональных данных, а сразу ставят галочку и соглашаются на все условия автоматически. Чтобы решить эту проблему, учёные университетов в Висконсине и Мичигане разработали специальную программу Polisis . С помощью искусственного интеллекта она расшифровывает и мгновенно анализирует политику сайта или приложения в области конфиденциальности.

Программа Polisis составляет для пользователя схему, которая наглядно отображает, какие именно данные запоминает и сохраняет сайт. Polisis можно использовать бесплатно, установив как расширение в браузере (Chrome или FireFox) или непосредственно на подозрительном сайте.


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