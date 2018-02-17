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Смартфон NOA N7 делает фото качеством в 80 мегапикселей

Сегодня, 01:30

Смартфон NOA N7 делает 80-мегапиксельные снимки. До этого лидером по фотосьёмке был китайский флагман под названием Huawei P20.

Трёхуровневая камера содержит 17 мегапикселей, но в силу мощной фильтрации и обработки фотографии могут достигать впечатляющего качества разрешением 80 мегапикселей.

Данный телефон хорватской компании на неопределённый период может убрать возле себя любых соперников. Лидирующую новинку представят в Барселоне в феврале 2018 года. Гаждет оснастили экраном, размер которого составляет 5,7 дюйма. При этом соотношение сторон достигло разметки 18 на 9. Это способствует пользователю в полной мере наслаждаться чётким изображением.


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Ресурс может содержать матриалы 18+

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