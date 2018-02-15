Эксперт: Разницы между Android и iOS уже почти не существует

Сегодня, 19:28

Американский обозреватель технологических новинок Расселл Холли является постоянным пользователем гаджетов на обеих платформах и с высоты опыта пользователя заявляет, что разницы между Android и iOS, которую раньше невозможно было не заметить, сегодня почти нет.





Для примера он взял последние громкие релизы Google и Apple – iPhone X и Pixel 2. По мнению эксперта, он может запросто отложить один телефон и взять другой, не заметив изменений. Холли считает, что к такой ситуации между Android и iOS разработчики шли все годы попыток скопировать интересную функцию у конкурента. Теперь системы вмещают столько одинаковых особенностей, но с разным интерфейсом, что говорить о различиях не приходится.



Тем не менее Расселл Холли отметил, что некоторые фирменные «удобства», которые часто выделяют фанаты брендов, являются не больше чем простой политикой. Отказ от неё заставит корпорации потерять «изюминку». Главной особенностью у Apple, например, является тотальный контроль над юзером. Во благо оптимальности использовать нужно только устройства Apple и её приложения, тогда как Google более демократична и даёт пользователям право выбора. Объяснение простое: купертинцы заботятся о «безопасности», а Android-разработчики – о передовых технологиях. В этом ключе Холли делает ставку на ясное будущее именно Android.