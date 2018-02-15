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Samsung разрабатывает смарт-часы, измеряющие давление

Сегодня, 19:19

Южнокорейская компания Samsung разрабатывает смарт-часы, в которых будут встроены датчики для измерения кровяного давления. Сейчас IT-гигант намерен запатентовать новый продукт.

В сети появились первые чертежи и диаграммы предстоящих "умных" часов. По предварительной версии, новая разработка будет оснащена несколькими датчиками, которые будут следить за сердечно-сосудистой системой. Отмечается, что оригинальный текст документа написан на корейском, поэтому инсайдеры ещё не могут раскрыть всех деталей.

В патенте новое устройство числится под названием Gear X. Известно, что вся процедура получения всех необходимых разрешений может оказаться весьма длительной, поэтому никаких прогнозов даже о приблизительной дате выхода часов делать не имеет смысла.


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