Разработчики Google создали упрощённую версию Gmail

Сегодня, 06:45

Разработчики компании Google создали упрощённую версию Gmail, которая уже доступна на Google Play. Сообщается, что данная версия просто необходима для обладателей смартфонов с малым объемом оперативной памяти. Известно, что новое приложение решает гораздо меньше задач, чем общеизвестное. Его преимущество заключается в том, что оно меньше «весит», а также использует значительно меньше оперативной памяти устройства.

Теперь обладатели смартфонов с малым объемом памяти смогут экономить трафик. Разработчики рассказали, что в новой версии картинки будут загружаться только после соответствующей команды – именно это и позволит сэкономить кэш телефона.

Руководство Google сообщило, что приложение уже доступно для американских пользователей. Когда пользователи из других стран смогут попробовать данное приложение, пока неизвестно. Данная версия будет актуальна только для смартфонов, которые оснащены Android. Напомним, что Google выпускает приложение Files Go, позволяющее быстро очистить память Android-смартфона от мусора, карты Maps Go и YouTube Go с функцией просмотра видео без подключения к Сети.