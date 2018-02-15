VistaNews.ru


Слух: Новый логотип Samsung намекает на выход смарт-очков

Сегодня, 15:33

Компания Samsung регистрирует новый логотип. Аналитики считают, что в нём есть намёк на выход смарт-очков.

Слухи о выходе smart-glasses от южнокорейского IT-гиганта Samsung появились ещё в 2017 году. Сейчас компания намекнула на их правдивость, когда начала регистрировать новое лого. В описании указывается, что именно такое изображение будет использоваться в очках в сочетании с VR и ПК. Новый гаджет может получить собственный чипсет и все необходимые модули. Это наталкивает на мысль, что Samsung готовится к выпуску собственных smart-glasses с дополненной реальностью. Пока что неизвестно, будет ли новая разработка ориентирована на индустрию компьютерных игр, или же адаптирована под медицинскую или другую профессиональную деятельность.

Компания-разработчик, естественно, никаких официальных комментариев по данному поводу не даёт.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.