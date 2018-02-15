Слух: Новый логотип Samsung намекает на выход смарт-очков

Сегодня, 15:33

Компания Samsung регистрирует новый логотип. Аналитики считают, что в нём есть намёк на выход смарт-очков.

Слухи о выходе smart-glasses от южнокорейского IT-гиганта Samsung появились ещё в 2017 году. Сейчас компания намекнула на их правдивость, когда начала регистрировать новое лого. В описании указывается, что именно такое изображение будет использоваться в очках в сочетании с VR и ПК. Новый гаджет может получить собственный чипсет и все необходимые модули. Это наталкивает на мысль, что Samsung готовится к выпуску собственных smart-glasses с дополненной реальностью. Пока что неизвестно, будет ли новая разработка ориентирована на индустрию компьютерных игр, или же адаптирована под медицинскую или другую профессиональную деятельность.

Компания-разработчик, естественно, никаких официальных комментариев по данному поводу не даёт.