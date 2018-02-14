Стало известно, какими будут секс-игрушки в будущем

Вчера, 21:13

Доктор наук из Висконсинского университета Халли Либерман объявила, что в ближайшие годы индустрия секс-игрушек сильно изменится. Будущее в этой сфере за персонализацией, виртуальной реальностью и дистанционным управлением.

По информации доктора Либерман, одна из компаний, производящих секс-игрушки, в настоящее время имеет патент на продукцию с дистанционным управлением. Массовое производство по этой причине невозможно. Но исключительные права на патент истекают в 2019 году, а значит масса новых производителей сможет смело реализовывать новые проекты, без угрозы судебных тяжб. Также доктор Либерман предположила, что в будущем секс-игрушки будут становиться разнообразнее и заинтересуют все категории людей. Широко будут применяться технологии виртуальной реальности и достижения робототехники. Уже сейчас разработчики секс-игрушек уделяют много внимания персональным желаниям потребителей, а значит в будущем секс-игрушки станут более индивидуальными.