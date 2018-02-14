Спецслужбы США не советуют пользоваться китайскими смартфонами

Сегодня, 17:03

Спецслужбы США дают жителям настойчивые рекомендации не пользоваться смартфонами китайской компании Huawei.

По их мнению, это способствует риску шпионажа и утечки данных.

Представители Huawei отрицают данный факт, заявив, что их технологии не представляют подобной угрозы.

В сенате также обеспокоены данным вопросом влияния Китая через технологии на США. Так, сенатор Ричард Берр уверено заявляет, что компания Huawei имеет тесные связи с китайским правительством, что и может повлиять на утечку важной информации американцев.

Стоит отметить, что в январе текущего года компания по производству гаджетов заключила с американским мобильным оператором сделку о продаже смартфонов на их территории. Однако компания оператора все же отрицательно отреагировала на данное предложение. Они также придерживаются того мнения, что Huawei работает со спецслужбами Китая.