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Спецслужбы США не советуют пользоваться китайскими смартфонами

Сегодня, 17:03

Спецслужбы США дают жителям настойчивые рекомендации не пользоваться смартфонами китайской компании Huawei.
По их мнению, это способствует риску шпионажа и утечки данных.

 Представители Huawei отрицают данный факт, заявив, что их технологии не представляют подобной угрозы.
В сенате также обеспокоены данным вопросом влияния Китая через технологии на США. Так, сенатор Ричард Берр уверено заявляет, что компания Huawei имеет тесные связи с китайским правительством, что и может повлиять на утечку важной информации американцев.
Стоит отметить, что в январе текущего года компания по производству гаджетов заключила с американским мобильным оператором сделку о продаже смартфонов на их территории. Однако компания оператора все же отрицательно отреагировала на данное предложение. Они также придерживаются того мнения, что Huawei работает со спецслужбами Китая.


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