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Очки дополнительной реальности опробовал Шакил О’Нил

Вчера, 22:30

Компания Magic Leap создала очки дополнительной реальности. Опробовать их успел Шакил О’Нил.

На конференции Code Media руководитель компании Magic Leap Рони Абовиц представил публике новые очки дополненной реальности. Сообщается, что первым испытать их решил баскетболист Шакил О’Нил.

Абовиц сообщил, что руководство компании не случайно остановило свой выбор на баскетболисте в качестве испытателя. Стало известно, что компания планирует тесно сотрудничать с НБА, а очки дадут возможность проецировать баскетбольные матчи с таким видом, как будто вы сидите в первом ряду.

Разработчики сообщают, что предусмотрено несколько модификаций таких очков, которые будут иметь разную стоимость. Уже известно, что самые дорогие очки будут равны цене продвинутого компьютера, а самые дешевые – как смартфон, предполагается, что это будет iPhone X за одну тысячу долларов.

Также Рони Абовиц рассказал, что очки дополнительной реальности рассчитаны специалистами на массовую аудиторию, а их высокая цена оправдана многофункциональностью – они могут заменить телефон, телевизор и планшет. Пока неизвестно, когда данный гаджет можно будет найти в свободной продаже.


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