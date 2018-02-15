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Мобильное приложение научит не отвлекаться на смартфон

Сегодня, 03:30

В Норвегии разработали специальное мобильное приложение Hold, которое начисляет внутреннюю валюту за неиспользование смартфона в течение некоторого времени.

 Приложение набрало популярность среди студентов. Ведь с его помощью, можно не только сконцентрироваться на учебе, но и получить за это валюту, которая подлежит обмену на кофе, чипсы или билеты в кинотеатр.
Через каждые 20 минут в случае, если за это время студент не пользовался своим смартфоном, в приложении начисляется специальная валюта. Также, с его помощью можно сравнить свои показатели с результатами одногруппников и таким образом развлечься, устроив своего рода соревнование на то, кто больше продержится без гаджета.


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