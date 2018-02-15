Ученые изобрели метод обучения роботов абстрактному мышлению и планированию

Сегодня, 01:45

Научные работники Массачусетского технологического института в сотрудничестве со специалистами из Университета Брауна изобрели метод, с помощью которого можно обучить роботов абстрактно мыслить и планировать многоуровневые задачи.

В ходе своего эксперимента специалисты привели робота по имени Ana в комнату, в которой располагался шкаф с посудой, кулер, выключатель и бутылка. Постепенно ему давали задания с использованием этих предметов. Робот выполнял их и научился абстрактно воспринимать окружающую среду. К примеру, он уже может открывать крышку кулера.

После появления подобного мышления Ana поставили задачу посложнее, ради выполнения которой необходимо планирование. Ему нужно было отнести бутылку из кулера и положить ее в шкаф. Однако робот сначала выключил свет в шкафу, который ослеплял его датчики, а потом выполнил задание. Благодаря этому Ana сразу предусмотрительно устранил проблему всего за 4 миллисекунды.