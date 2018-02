Из подручных средств удалось собрать огнемет-аналог устройства Илона Маска

Сегодня, 00:45

В начале 2018 года Илон Маск представил публике безопасный огнемет. В домашних условиях из подручных средств его удалось воссоздать умельцу.

На YouTube-канала So I Had This Idea появилась информация о том, что ее автор смог в домашних условиях создать аналог безопасного огнемета, который в начале текущего года представил Илон Маск. Такую информацию распространили в CNet.

Изобретатель сообщил, что для создания копии огнемета ему понадобилась всего лишь страйкбольная винтовка STAR XR-5 1508 Airsoft Gun. Кроме этого он использовал такие подручные средства, как велосипедное крепление для бутылки, баллон пропана, шланг. Для сборки мастеру пригодился паяльная лампа.

В ролике автор поэтапно показывает, как собирал огнемет. После окончательной сборки аппарата каждый смог посмотреть его в действии и убедиться в его безопасности. Для максимальной схожести с аналогом разработчик повесил на него логотип компании The Boring Company.

Известно, что стоимость устройства Маска составляет 700 долларов. Всего за неделю удалось распродать все 20 тысяч устройств, которые были созданы в первой партии.