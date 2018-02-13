Эксперты: В 2018 году Apple и Nokia обойдут Samsung по продажам

Вчера, 19:46

Специалисты из TrendForce опубликовали свои ежегодные прогнозы развития рынка мобильных устройств. В 2018 году они делают ставку на смартфоны Apple и Nokia, предрекая неудачный год для Samsung.





Как говорится в сообщении, вторая половина ушедшего года не оправдала надежд корпораций и дистрибьюторов: продажи были значительно ниже ожидаемых. Улучшение ситуации теперь ждут в начале этого года, однако некоторым разработчикам - например, Samsung - нужно будет больше времени. Успех Apple эксперты прогнозируют в связи с релизом трёх новых гаджетов, в которых присутствуют усовершенствованные характеристики, которые корпорация тестировала в «десятке». Кроме того, открывший индийский рынок принесёт и свои плоды.



С обновлённой «дружбой» с Индией связывают и прорыв Nokia. По мнению TrendForce, лучше продаваться их телефоны будут с ценниками среднего и бюджетного класса. Постараться придётся Samsung. В 2018 году популярны будут смартфоны, обладающие новейшими функциями, например, Animoji, Face ID и распознавание по сетчатке, чем могут похвастаться корейцы. Но в заключении эксперты указали, что, несмотря на проблемное начало года и обвал продаж до 20,3%, Samsung, станется лидером на мировом рынке, не уступив первую позицию американцам.