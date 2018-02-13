В Сеть попало фото безрамочного Meizu 15 Plus

Вчера, 21:36

В Сеть попал снимок практически безрамочного Meizu 15 Plus, который представят уже в первой половине текущего года. На снимке видно, что дисплей новинки выполнен по технологии AMOLED. Кроме этого, как сообщают инсайдеры, Meizu 15 Plus будет доступен и в Lite-модификации, то есть с более слабым железом.

На попавшей в интернет фотографии видно, что новый смартфон имеет соотношение сторон экрана 18:9. Никакого сканера отпечатка пальцев в нижней части корпуса нет. Поэтому, скорее всего, его вмонтируют или же в экран, что уже стало настоящим трендом 2018 года, или же в боковую кнопку блокировки на правом торце. Навигация по фирменной прошивке Flyme OS будет осуществляется с помощью сенсорной кнопки Super mBack.

На снимках также можно увидеть, что отступ в нижней части экрана намного меньше, чем сверху. Можно предположить, что Meizu подхватила тренд, заложенный iPhone X, и вмонтирует всякие специальные датчики для распознавания лица.

По предварительным данным считается, что Meizu 15 Plus будет работать на процессоре Snapdragon 845 с тактовой частотой 2,8 ГГЦ, графическим ускорителем будет Adreno 630, ОЗУ будет 6 и 8 ГБ в зависимости от модификации, а ПЗУ 64 и 128 ГБ аналогично. Заряжать смартфон можно будет при помощи USB Type-C с поддержкой быстрой зарядки.