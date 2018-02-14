На Geekbench появились Samsung Galaxy S9 и S9+

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На Geekbench появились будущие флагманы от южнокорейской компании Samsung, а именно Galaxy S9 и S9+. По данным утечки стало ясно, что младшая версия смартфона работает на более мощном фирменном процессоре Exynos 9810. Что касается Plus-версии, то её сердцем стал Qualcomm Snapdragon 845.

В полученных материалах указывается, что Galaxy S9 на Exynos 9810 набирает в тестах 3648 баллов, примечательно, что это одноядерный тест. В многоядерном тесте новинка набрала 8894 балла. Именно этот телефон был оснащён четырьмя гигабайтами ОЗУ и работал под управлением ОС Android 8.0. Что касается Galaxy S9+, который работает на процессоре Snapdragon 845, то он набрал 2214 и 8296 баллов. Кроме различий процессора «плюс»-версия имеет шесть гигабайт ОЗУ.

Стоит отметить, что Exynos 9810 является фирменным процессором от Samsung. Всего он имеет четыре вычислительных ядра с максимальной тактовой частотой в 2,9 ГГц и четырьмя ядрами по 1,3 ГГц. Графическим ускорителем выступает чип Mali G72.

Qualcomm Snapdragon 845 построен на 10-нанометровой архитектуре. У него имеется восемь ядер с частотой в 2,8 ГГц. Если говорить о графическом ускорителе, то это Adreno 630.