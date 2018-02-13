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«МТС» создал бесплатный Premium-сервис, позволяющий избежать очередей

Сегодня, 17:24

Российский оператор сотовой связи «МТС» придумал, как избавить своих абонентов от длительного пребывания в очередях салонов. Теперь, выполнив список определенных требований, можно стать пользователем Premium-сервиса, позволяющего избежать очередей.

Дабы рассчитывать на статус Premium-абонента «МТС», нужно тратить на связь не менее 1 тысячи рублей на протяжении 3 месяцев, либо обзавестись тарифным планом Ultra, Smart Top или «Smart Забугорище». Став обладателем Premium-сервиса, абонент получает сразу 3 привилегии, среди которых приоритетное обслуживание в салонах связи, участие в специальных предложениях от «МТС» и персональный подход к решению сложных вопросов.

Выполнив все условия оператора, можно зайти в приложение «Мой МТС», дабы удостоверить в подключении Premium-сервиса.


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