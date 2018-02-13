В Москве откроют первую школу блокчейна на базе IT-технопарка «Физтехпарк»

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Бывший совладелец девелопера «Мортон» и нынешний глава ГК «Основа» Александр Ручьев решил открыть первую на территории России школу программирования на блокчейне Ethereum. Сделана она будет на базе IT-технопарка «Физтехпарк». Информацию об этом рассказали в пресс-службе группы.

В пресс-релизе уточняется, что вчера, 12 февраля, столичная школа программистов и столичный IT-технопарк «Физтехпарк» решили заключить договор об общем запуске специального курса. Называться он будет «Введение в разработку приложений на блокчейне Ethereum. Страт данной программе был дан директором столичной школы программистов Сергеем Шедовым и председателем совета директоров IT-технопарка «Физтехпарк» Александром Ручьевым. Первые занятия проведут уже 1 марта.

В компании добавляют, что этот курс является первым на всей территории России. Он направлен на подготовку разработчиков и обучение программированию при помощи блокчейнов. Все ученики смогут обрести знания о теории организации и о самой архитектуре блокчейн-сетей. Кроме этого, их научат создавать программы в среде Ethereum, проводя работу при помощи современных средств разработок, а также библиотеки для создания web-интерфейсов.