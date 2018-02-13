Nokia в 2017 году обогнала по продажам HTC, Sony, OnePlus и Google

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В четвёртом квартале 2017-го года продажи компании Nokia значительно увеличились. Это позволило данной компании расположиться на 11-м месте по числу продаж смартфонов в мире, обогнав при этом HTC, Sony, OnePlus и Google.

Аналитик компании Counterpoint Research Нейл Шен на своей официальной странице в Twitter написал, что в четвёртом квартале 2017-го года компания Nokia по продажам превзошла ряд известных мировых брендов.

По информации эксперта, в последнем финансовом квартале года Nokia продала 4,4 миллионов копий. Это значит, что теперь некогда легендарная компания имеет долю в 1% от общего числа продаж смартфонов на мировом рынке. Итого, Nokia располагается на 11-м месте по числу проданных телефонов. Примечательно, что этот показатель выше, чем у OnePlus, Google, Lenovo, Sony, HTC и другие мировые бренды.

Nokia показывает значительный прогресс, и это при условии, что абсолютно все эксперты в области технологий пророчили ей скорую «смерть». Также примечательно, что по заявлению Counterpoint Research, ещё в третьем квартале 2017-го года продажи смартфонов данной компании находились на уровне в 2,8 миллиона экземпляров. Всего лишь за короткий промежуток времени они поднялись на 1,6 миллиона.