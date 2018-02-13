Дизайнеры создали первые компьютерные изображения Xiaomi Mi 7

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В Сети уже существуют изображения нового смартфона Xiaomi Mi 7, который выйдет уже в ближайшем будущем. Однако новые картинки были сделаны дизайнерами в программе трёхмерного моделирования и, как заявляют источники, они являются самыми точными из всех.

И так, на снимках можно заметить, что Xiaomi Mi 7 обзаведётся уже по традиции практически безрамочным дисплеем. Однако, даже несмотря на это, на верхней части экрана нашлось место для динамика, датчиков и фронтальной камеры.

Автор попавшего в интернет изображения заявляет, что Xiaomi Mi 7 обзаведётся подэкранным дактилоскопическим датчиком, как и недавно вышедший Vivo X20 Plus UD. То есть, сканер отпечатка пальцев теперь будет находится под самим дисплеем. Что касается основной камеры, то она будет сдвоенной и расположится в левом верхнем углу вертикально.

Считается, что Xiaomi Mi 7 будет иметь металлический корпус со стеклянными панелями, что необходимо для поддержки функции беспроводной зарядки. Работать новинка будет под управлением топового процессора Qualcomm Snapdragon 845, а работу приложений обеспечит 8 гигабайтов ОЗУ.

Недавно стали известны более подробные характеристики флагманского Xiaomi Mi 7.