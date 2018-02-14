Huawei собирается добавить новые модели в линейку смартфонов Nova и Y

Сегодня, 04:15

Если на выставке MWC 2018 компания Huawei и не представила новых смартфонов, то это не означает, что в ближайшее время ждать от компании новинок совсем не стоит. Недавно была подтверждена пресс-конференция, на которой покажут три новых телефона, которые дополнят линейку Nova и Y. В Сети уже появились первые фото новых аппаратов.

Считается, что два смартфона FLA-AL00 и FLA-TL10, именно такое рабочее название у телефонов, своим дизайном очень сильно напоминают аппараты из линейки Nova 2. Поэтому, как считают эксперты, новинка может получить название Nova 3 и стать продолжением ряда смартфонов. При этом два варианта являются одной и той же моделью, только Huawei AL00 предназначен для оператора China Unicom, а TL00 – для China Telecom или China Mobile.

Третья модель смартфона, о которой стало известно, называется LDN-TL00. Скорее всего она станет продолжением серии Y. Названием смартфона может стать Huawei Y3 или же Y5.

Более подробной информации о характеристиках устройств в Сети пока ещё нет. Но можно предположить, что дисплеи будут иметь соотношение сторон 18:9. Работать телефон может под управлением операционной системы Android 8.0. На фото также видно, что Nova 3 имеет сдвоенную фронтальную камеру, в то время как Y – только одну.