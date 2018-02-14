Apple инвестирует в проект по производству OLED-экранов для VR-очков

Сегодня, 01:45

Корпорация Apple намерена стать соинвестором компании eMagin, занимающейся производством OLED-экранов для VR-очков. Объём вложений оценивается в несколько миллионов долларов.

Продукция данной фирмы уже приобрела популярность на высокотехнологичном рынке. Её отмечают за высокое качество, отсутствие помех и отличное изображение. Ранее eMagin работала в военной и медицинской сферах, но в последнее время сменила ориентир в сторону гражданских гаджетов. В частности, её дисплеи используются в VR-очках, фотоаппаратах и прочей технике. До Apple свои деньги в развитие бренда вложили такие гиганты, как LG и Valve.

Ранее стало известно, что известная компания HTC получила патенты на гарнитуру для VR, а также новые датчики для спортсменов. Информация не подтверждена официально, однако инсайдеры внутри бренда утверждают, что данные отвечают действительности.