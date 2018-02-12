Руководство к использованию нового Snapchat появилось в Сети

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Приложение Snapchat, как и обещали СМИ на протяжении всего 2017 года, претерпело масштабные изменения. Пользователи уже жалуются в компанию, однако в Сети появились первые руководства к использованию.





Стоит отметить, что разработчики знают о бунтах, но надеются, что пользователи смогут привыкнуть и к таким резким переменам. Главные возмущения у «чатеров» зарождаются зачастую из-за сильно изменившегося интерфейса. Теперь на странице сообщений Snapchat предлагает «кашу» из стросиз друзей, диалогов, групп и групповых сториз. Превью историй выражается «ободком» вокруг аватарки друга. Посмотреть её можно, нажав на аватар, а пересмотреть – с профиля друга.



Кстати, друзья теперь формируются не в алфавитном порядке, а по «рейтингу»: с кем пользователь чаще общается, или общался последним, тот поваляется в ТОПе. Найти человека можно через поисковую строку. А при отправлении снэпов пользователь обнаружит вовсе новую для себя страницу. Дело в том, что теперь при отправлении фото показываются 8 популярных друзей и опции «История в Мою историю/Наша история/Групповая история». Свои сториз можно посмотреть на главном экране. Страница Discover находится «по левую сторону» от главного экрана, её функционал почти совпадает с Instagram.