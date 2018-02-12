Школьники из Белгорода представили экспертам свои IT-проекты

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Десятиклассники из Белгородской школы представили экспертам разработанные ими IT-проекты. Среди них были в основном идеи для новых мобильных приложений.

В бизнес-пространстве «Контакт» участники молодёжной школы IT-design Lab продемонстрировали свои проекты сотрудникам IT-компаний и белгородским бизнесменам. На экспериментальной сессии присутствовали 85 школьников, из них 17 продемонстрировали проекты своих разработок. Среди них - идеи для мобильных приложений, например, для виртуальной примерки вещей, проката велосипедов, доставки кофе по времени, экстренного вызова специалистов и иные.

Одна из участниц рассказала, что они сообщали об идее, ее представлении, этапах и способах реализации, а эксперты указывали, над чем еще следует поработать. Всем было рекомендовано проводить соцопросы, чтобы выяснить, чего именно не хватает потребителю.

Специалисты рассказали, что они рассматривали идеи с позиции их актуальности, возможности воплощения, значимость данного проекта, и его уникальность. Причем всем детям не хватало гибкости, чтобы сделать проекты более универсальными, подстроиться под возможности и особенности старшего поколения.