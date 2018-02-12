Стартап в США предложил продавать данные ДНК через блокчейн

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Стартап Nebula Genomics в США выступила с предложением продавать, хранить и передавать расшифрованные данные ДНК при помощи блокчейн.

Компания Nebula Genomics из Гарвардского университета была основана известным генетиком, руководителем проекта Personal Genome Джорджем Черчем. Недавно вместе с партнерами, сотрудниками его лаборатории в университете, он предложил продавать секвенированные геномы людей при помощи технологии блокчейн. Он утверждает, что крупные фармацевтические компании нуждаются в данных генома людей для создания новых лекарственных средств, в связи с чем часто платят крупные денежные суммы за такие данные академическим учреждениям, или компаниям, занимающимся анализам генетических данных, таких как 23andMe.

Компания же предлагает альтернативу, чтобы люди напрямую смогли продавать данные своего генотипа, без посредников. При этом, потребители будут получать эти данные на определенный период, они не смогут их просто скачать, как раньше, а люди сохранят свою анонимность, и в то же время, получат информацию о рисках и предрасположенностях к отдельным заболеваниям, как и раньше. А благодаря используемой технологии блокчейн потребители будут абсолютно прозрачны.

Для этого Nebula Genomics необходимо запустить свою ICO на рынке, а за свои данные люди получат по 1 тыс. долларов.