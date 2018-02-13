Neoline представил «умное» зеркало G-Tech X27

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Компания Neoline презентовала свою новинку на рынке гаджетов. «Умное» зеркало G-Tech X27 уже доступно для Россиян. Цена гаджета равна 8 490 рублей.

Компания Neoline презентовала новинку для автолюбителей. G-Tech X27 станет отличным дополнением к безопасным поездкам на машине. Разместить гаджет можно за зеркалом заднего вида. «Умное» зеркало получило свое название из-за объединения 4 опций в своей комплектации: Full HD-видеорегистратор, дополнительная задняя HD-камера и GPS-информатор, стильное решение.

Благодаря широкому обзору в 150° и 120°, водитель точно сможет доказать факт столкновения или разоблачить мошенников на дороге. G-Tech X27 имеет дисплей диагональю 4,3 дюйма. Возможность архивации снятого материала с поездок запишется автоматично на карте microSD, емкость которой варьируется от 8 до 32 Гб. Для удобства водителя изображение с нее автоматически выводится на дисплей при включении задней передачи.

Устройство хранит базу данных полицейских систем контроля скорости из 45 стран мира, которая регулярно обновляется. Новинку можно приобрести за 8 490 рублей.