Более 18 миллионов «умных» часов продала компания Apple

Сегодня, 02:30

По результатам подсчета аналитиков, компания Apple продала в 2017 году более 18 миллионов Smart Watch, а это на 56% больше, чем в 2016 году.

«Яблочная» компания обошла своих конкурентов, даже несмотря на отсутствие инноваций в разработке часов. Сама компания держит в строгом секрете информацию о продажах.

Отмечено также, что наибольшей популярностью среди «умных» часов пользовались устройства с поддержкой LTE- стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных. Раскрутить удалось такие часы благодаря сотрудничеству с зарубежными операторами, именно австралийскими, японскими и американскими.