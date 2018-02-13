VistaNews.ru


Более 18 миллионов «умных» часов продала компания Apple

Сегодня, 02:30

По результатам подсчета аналитиков, компания Apple продала в 2017 году более 18 миллионов Smart Watch, а это на 56% больше, чем в 2016 году.

«Яблочная» компания обошла своих конкурентов, даже несмотря на отсутствие инноваций в разработке часов. Сама компания держит в строгом секрете информацию о продажах.

Отмечено также, что наибольшей популярностью среди «умных» часов пользовались устройства с поддержкой LTE- стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных. Раскрутить удалось такие часы благодаря сотрудничеству с зарубежными операторами, именно австралийскими, японскими и американскими.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.