Рассекречены первые фото нового смартфона Meizu E3

Сегодня, 16:37

Китайский центр сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA) рассекретил первые фото нового смартфона. На снимках изображен еще не представленный официально Meizu E3. Пресс-релиз новинки состоится 6 марта.

TENAA представил эксклюзивные снимки новинки от Meizu. Под прицел любителей новинок попала модель смартфона Meizu E3.

Из нюансов комплектации известно, что 5,9 –дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ украсит дисплей. В основе работоспособности ляжет 8-ядерный процессор (Snapdragon 450). Информационная вместительность составит расширяемый диапазон, от 4/6 ГБ ОП и 32/64/128 ГБ ВП.

Для любителей приватности подходящим станет наличие сканера отпечатка пальцев. Для любителей селфи-снимков позитивным останется наличие 8-Мп фронтальной камеры. Аккумуляторная батарея рассчитана на 3300 мАч и Android 7.1.1 Nougat с фирменным интерфейсом Flyme OS.

Специалисты подмечают, что Meizu E3 составит достойную конкуренцию вышедшему перед Новым годом Xiaomi Redmi 5 Plus.