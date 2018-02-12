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Microsoft удаляет из фирменного магазина популярные приложения

Сегодня, 14:07

В магазине приложений Microsoft Store можно найти не так много полезных и качественных программ, но компания решила ещё больше усугубить ситуацию. Корпорация начала удалять из фирменного магазина приложения, авторы которых якобы нарушили политику Microsoft.

Как передают журналисты портала 4pda, компания Microsoft начала рассылать разработчикам приложений, в названиях которых есть слово «Windows», требование о срочной смене имени. Некоторые программы уже были удалены по этой причине.

В число «нарушителей» попали такие известные приложения, как WindowsArea.de и DrWindows. Они уже несколько лет были доступны для скачивания из Microsoft Store и пользовались большой популярностью среди владельцев Windows-устройств.


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