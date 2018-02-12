Серийное производство 3D-принтеров начнут в 2018 году в Росатоме

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Руководство Росатома заявило, что в 2018 году планирует запустить в серийное производство 3D-принтеров и их компонентов. Для этого создана специальная компания, которая и займется данным производством – ООО «РусАТ».

Руководство Русатома учредило компанию ООО «Русатом - Аддитивные Технологии», которая и займется серийным выпуском 3D-принтеров. Сообщается, что новая компания сосредоточит свои усилия на производстве 3D-принтеров и комплектующих для них, а также программного обеспечения, которое поможет их бесперебойной работе. Известно, что менеджмент новой компании начал работать только в феврале текущего года, поэтому пока еще рано говорить о сроках выхода первого принтера.

Согласно имеющимся данным, производственные мощности, которые будут выпускать 3D-принтеры, расположены в Свердловской области на заводах ТВЭЛа в Новоуральске. Основной стратегической целью «РусАТ» является получение прибыли в 50 млрд рублей уже до 2025 года, а также завоевание 1,5% мирового рынка.

Разработчики создали 3D-принтер второго поколения, цена которого будет на 20% ниже мировых аналогов, а характеристики гораздо прогрессивнее.