Составлен ТОП смартфонов с разными диагоналями

Вчера, 21:57

Совсем недавно группа аналитиков из DeviceAtlas составила ТОП смартфонов с разными диагоналями. Стало известно, какие диагонали смартфонов были более приемлемы для покупателей в 2017 году.

Для того, чтобы точно узнать предпочтения пользователей, специалисты взяли количество проданных смартфонов в каждом из исследуемых регионов и выбрали из получившегося количества те, на которых был предусмотрен экран определенной диагонали.

Как стало известно, самыми популярными являются гаджеты, имеющие 5,5 дюймовый экран. В Малайзии, Индии и Нигерии более четверти населения предпочитают именно 5,5 дюймовый дисплей. В США, Египте и Австралии уровень продаж таких телефонов 20%. В Японии, Швеции, Австралии - более 15%. Смартфоны, имеющие 4-х дюймовый экран, занимают второе место. Последним по популярности является 5,7-дюймовый дисплей.