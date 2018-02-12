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Обнародована цена на Linux-ноутбук KDE Slimbook II

Сегодня, 05:30

Дебютировал портативный компьютер KDE Slimbook II. Известно, что Linux-ноутбук оценили в 699 евро. Также обнародовано детали конфигурации: 16 Гбайт ОП, дисплей 13,3 дюйма, расширение 1920*1080 точек, Wi-Fi 802.11ac и порты USB 3.0 Type-A.

Широкий круг пользователей стал свидетелем презентации новинки Linux-ноутбука KDE Slimbook II. Известно, что портативный компьютер в основе содержит процессор Core i7-7500U. Конфигурация предусматривает наличие двух ядер и частоты 2,7 ГГц. Также пользователи смогут оценить графический ускоритель Intel HD Graphics 620.

Также известно, что Linux-ноутбук будет вмещать 16 Гбайт оперативной памяти. Дисплей будет равен отметке 13,3 дюйма с расширением в 1920*1080 точек. Доступной опцией будет Wi-Fi 802.11ac и порты USB 3,0 Type-A. Пользователи Интернет позитивно оценивают новинку и уже намерены вложить 699 евро в его покупку.


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