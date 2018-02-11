Эксперт: Объединение FAGMA уничтожит человечество через 10 лет

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Американский аналитик считает, что сеть FAMGA уничтожит человечество. Это ничто иное, как Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon, которые уже через 10 лет своими технологиями полностью будут следить за деятельностью человека.

Аналитик предложил владельцам девайсов от популярных компаний Facebook, Apple, Microsoft, Google, Amazon (FAGMA) подумать, насколько сильно они зависят от гаджетов. Выяснилось, что большинство тратят больше половины свободного времени на использование устройств. Эксперт считает, что тенденция началась в 2015 году, когда рынок смартфонов стал увеличиваться в несколько раз за короткое время.

Голосовые помощники, «умные» дома, а также совершенный искусственный интеллект – это то, что приводит к гибели человечества, считают специалисты. Американские исследователи из МТИ подчеркнули, что Facebook вовсе перезапустил систему бота, чтобы расширить влияние на пользователей. Google и Apple соответствующий «захват» человечества будет осуществлять исключительно благодаря искусственному интеллекту. «Люди станут настолько зависимы к 2028 году, что смартфоны будут указывать все действия человеку, что будет намного опаснее наркотиков», - заявил Джеймс Грант, американский аналитик.