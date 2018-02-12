Официальный магазин Xiaomi в России дарит полезные подарки

Сегодня, 01:15

Официальный магазин Xiaomi в России продолжает радовать своих клиентов. Сеть дарит приятные и полезные подарки своим покупателям. Среди презентов значатся «умные» весы, селфи-палка, адаптеры питания и др.

Онлайн-магазин Mi-Shop.com вновь радует своих клиентов новыми акциями. Так, при покупке отдельных продуктов сети магазинов можно получить подарок от производителя. Примечательно, что цена презента будет эквивалентна проценту от стоимости приобретения. С 1 февраля 2018 года официальный магазин при покупке Redmi Note 4 подарит «умные» весы, за Redmi 5A – селфи-палку, за автомобильный воздухоочиститель Mi Car Air Purifier – адаптер питания для автомобиля и кабель для зарядки.

За всеми обновлениями можно проследить он-лайн. Также счастливые обладатели подарков отмечают, что презенты не будут припадать пылью, поскольку они нужны в повседневной жизни.