VistaNews.ru


Официальный магазин Xiaomi в России дарит полезные подарки

Сегодня, 01:15

Официальный магазин Xiaomi в России продолжает радовать своих клиентов. Сеть дарит приятные и полезные подарки своим покупателям. Среди презентов значатся «умные» весы, селфи-палка, адаптеры питания и др.

Онлайн-магазин Mi-Shop.com вновь радует своих клиентов новыми акциями. Так, при покупке отдельных продуктов сети магазинов можно получить подарок от производителя. Примечательно, что цена презента будет эквивалентна проценту от стоимости приобретения. С 1 февраля 2018 года официальный магазин при покупке Redmi Note 4 подарит «умные» весы, за Redmi 5A – селфи-палку, за автомобильный воздухоочиститель Mi Car Air Purifier – адаптер питания для автомобиля и кабель для зарядки.

За всеми обновлениями можно проследить он-лайн. Также счастливые обладатели подарков отмечают, что презенты не будут припадать пылью, поскольку они нужны в повседневной жизни.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.