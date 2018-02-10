Вчера, 22:50

Корпорация Microsoft выпустила новое фирменное приложение для Windows 10 Mobile. Компания уже давно не скрывает, что закончила поддерживать обновления для операционной системы Windows 10 Mobile, но она также допускает возможность того, что иногда будут выходить фирменные приложения для данной ОС.

Приложение «Фотографии» как раз стало таким вот исключением. На первый взгляд это очень удобное и практичное приложение, обладающее большим количеством функций. Однако присмотревшись и протестировав программу, стало понятно, что это не так. Вся проблема заключается в лени специалистов компании Microsoft. В то время, как разработке полноценной десктопной версии приложения они отвели сроки, примерно равные 4-5 месяцев, мобильная версия была реализована в течение двух недель. В связи с этим приложение получилось довольно некачественным. Скорость работы была неприлично низкая, управление приложением сало максимально не комфортным, так как приложение было очень похоже на полноценную версию. Также «Фотографии» потребляли очень большой заряд батареи.

Подводя итог, можно сказать, что программы Microsoft, также как и их отношение к ним, становится все хуже и хуже.